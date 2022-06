Georgina Rodriguez (28) könnte sich wohl keinen besseren Mann an ihrer Seite wünschen. Seit etwa fünf Jahren geht die gebürtige Argentinierin nun schon mit Cristiano Ronaldo (37) durchs Leben. Im Februar begrüßte das Paar sogar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs – doch einer der Zwillinge überlebte nicht. In dieser schweren Zeit waren das Model und der Sportler einander eine große Stütze. In einem süßen Post widmete Georgina ihrem Cristiano nun liebe Worte.

Via Instagram teilte die 28-Jährige ein neues Paarfoto von sich und dem Profikicker. In einem Privatjet kuschelt sich Georgina dicht an Cristiano. "Vor ein paar Tagen mit dem Mann meiner Träume", schwärmte sie von dem Partner an ihrer Seite. Nach diesen Zeilen meldete sich besagter Traummann sogar höchstpersönlich in der Kommentarspalte: Cristiano hinterließ ein schlichtes Herz-Emoji.

Doch nicht nur Cristiano per se, sondern auch das gemeinsame Leben genießt Georgina in vollen Zügen. "Anstatt in einem Traum zu leben, würde ich sagen, ich lebe meinen Traum", betonte sie gegenüber Hola!. Doch an das Luxusleben des 37-Jährigen musste sich die einstige Verkäuferin dennoch erst einmal gewöhnen.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im April 2022

georginagio / Instagram Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2021

