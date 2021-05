War das Liebesglück von Sophie Guidolin und Jake Edwards etwa nur von kurzer Dauer? Erst vor wenigen Wochen machten die Fitness-Influencerin und der einstige Teilnehmer der australischen Hochzeit auf den ersten Blick-Ausgabe Married At First Sight ihre Beziehung offiziell. Seitdem teilten die beiden immer wieder gemeinsame Bilder, auf denen sie sehr verliebt wirkten. Doch jetzt hat die vierfache Mutter fast alle dieser Fotos gelöscht. Stecken sie und Jake in einer Liebeskrise?

Bei einem Blick auf Sophies Instagram-Seite fällt auf, dass sie außer einem alle Pärchenfotos mit Jake entfernt hat – seinem Account folgt sie allerdings noch. Zudem löschte sie auch eine Episode ihres Podcasts "Flourish & Fulfilled" mit dem Titel "Der Mann, der meine Welt auf den Kopf gestellt hat". Einige Fans vermuten deshalb, dass das Paar in Schwierigkeiten steckt. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail Australia äußerte, sei dies aber nicht der Fall: "Sophie und Jake sind immer noch zusammen." Dass von den gemeinsamen Bildern auf Sophies Account plötzlich jede Spur fehlt, liege daran, dass die beiden sich nicht mit den Negativkommentaren mancher Fans über ihre Beziehung beschäftigen wollen. Die 32-Jährige wolle ihr Liebesleben nun einfach privater halten. In Jacks Feed sind außerdem noch alle gemeinsamen Fotos zu finden.

Der 33-Jährige musste in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik einstecken, weil er die Romanze mit Sophie nur kurz nach dem Ende der Ausstrahlung seiner "Married At First Sight"-Staffel bekannt gab. Denn darin hatte er noch eine ganz andere Frau an seiner Seite. Die Dreharbeiten und demnach auch das Liebes-Aus mit seiner Show-Ex lagen zu diesem Zeitpunkt aber schon vier Monate zurück.

Anzeige

Instagram / jake_edwards_official Sophie Guidolin und Jake Edwards im Mai 2021

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin und zwei ihrer Söhne im April 2021 in Sceale Bay, Australien

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin, Fitness-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de