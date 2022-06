Timur Bartels ehrlich: So stellt er sich seine Traumfrau vor

Timur Bartels' (26) Traumfrau sein? Erst vor wenigen Wochen plauderte der Club der roten Bänder-Star aus, dass er sich in den vergangenen Monaten wieder in einer Beziehung befunden hat. Doch schon Mitte Mai teilte er mit, dass sich seine Ex von ihm getrennt habe. Das Herz des Schauspielers schien die Dame ziemlich gebrochen zu haben, als sie sogar zu ihrem vorherigen Partner zurückkehrte. Doch er scheint entschlossen, die Suche nach der großen Liebe noch nicht aufzugeben. Aber was sollte Timurs Traumfrau eigentlich mitbringen?

"Wichtig finde ich auf jeden Fall, dass eine Person so ganz unabhängig von einem ist und dass sie so auch irgendwie vielleicht eine Passion für irgendetwas hat", beschrieb er seine potenzielle Partnerin gegenüber Promiflash. Möchte der Berliner sich so vielleicht davor schützen, erneut verletzt zu werden? Auch wenn er darauf keine konkrete Antwort gab, scheint es für ihn wichtig zu sein, dass es in einer Beziehung auch einen privaten Ausgleich gibt: "Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Beziehung alles ist, worum sich das Leben dreht. Das Leben hat mehr Säulen als nur die eine."

Dass die Trennung von seiner Freundin für Timur nicht ganz leicht zu verkraften war, verheimlichte er seinen Fans nicht. Doch es scheint ihm langsam besser zu gehen, denn erst vor Kurzem verriet er, dass er sich wieder bereit fühle, eine neue Frau kennenzulernen: "Es ist jetzt Frühling – das ist eigentlich die richtige Zeit dafür."

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler

