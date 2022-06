Hat Timur Bartels (26) Lust, sich neu zu verlieben? Erst vor wenigen Wochen plauderte der Club der roten Bänder-Darsteller aus, dass ihn seine Freundin verlassen habe. Wie lange das Paar zusammen war, verriet der Blondschopf zwar nicht, aus seinem Liebeskummer machte der Berliner damals aber keinen Hehl. Im Promiflash-Interview verriet Timur nun, ob er mittlerweile schon wieder bereit für eine neue Liebe ist.

Der Künstler begann zu erzählen, dass ihn nach seiner Trennung viele Nachrichten von Fans erreichten, die Ähnliches wie er erlebt haben. "Man macht sich dann ja auch so selbst Gedanken, ob man nicht gut genug ist oder was auch immer. Das hat ja jeder oder jede, wenn einem so etwas passiert", hielt er fest. Mittlerweile habe er allerdings keinen Herzschmerz mehr und fühle sich bereit, sich wieder in den Datingpool zu schmeißen. "Es ist jetzt Frühling – das ist eigentlich die richtige Zeit dafür", meinte der 26-Jährige. Generell sei Berlin für Timur der perfekte Ort, um neue Menschen kennenzulernen. In Bezug auf Dating sei er sehr spontan. So wolle er sich mit potenziellen Partnern am liebsten noch am gleichen Tag verabreden.

Anschließend verriet Timur, dass er in den vergangenen Monaten sogar schon wieder ein aktives Liebesleben gehabt habe. Während Dreharbeiten habe er jemanden kennengelernt und einige Zeit gedatet. "Es gibt auch coole Menschen in anderen Städten", versicherte er.

Instagram / timur_bartels Timur Bartels im April 2022

Getty Images Timur Bartels im Mai 2022

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler

