Bauchfreies Kleid: Lottie Tomlinson strahlte bei Babyshower

Lottie Tomlinson (23) strahlt bauchfrei bei ihrer Babyparty! Seit 2020 ist die Halbschwester von One Direction-Sänger Louis Tomlinson (30) mit dem Ex-Tennisprofi Lewis Burton (30) zusammen. Zwei Jahre später überraschte das Paar seine Fans mit freudigen News: Lottie und Lewis erwarten ihr erstes gemeinsames Kind: Sie bekommen einen Jungen. Seitdem teilt Lottie immer wieder schöne Babybauch-Pics – nun zeigte die Schwangere ihren Followern einige Eindrücke ihrer Babyshower!

Lottie und ihr Freund feierten die bevorstehende Geburt ihres Sohnes: Am Wochenende veranstalteten sie eine Babyparty mit ihren Liebsten. Auf ihrem Instagram-Account zeigte die 23-Jährige ihren wachsenden Bauch in einem hellblauen Kleid mit Cut-outs, die ihre Kugel in Szene setzten. Um den Look zu vervollständigen, trug Lottie silbernen und goldenen Schmuck und ein glamouröses Make-up. In einem blauen Hemd und weißen Shorts strahlte der baldige Papa Lewis mit seiner Freundin um die Wette.

Lotties Follower sind von den Aufnahmen ebenfalls begeistert: "Der kleine Mann wird sich so glücklich schätzen können!", "Dein Babybauch ist sooo groß!" oder "Dein Sohn wird so sehr geliebt werden und es erwärmt mir wirklich das Herz", hieß es unter anderem in den Kommentaren unter den Babyshower-Pics.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und Lewis Burton im Juni 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Juni 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson mit ihrer Familie im Juni 2022

