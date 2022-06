Keine Trennung? Kendall Jenner und Devin vereint gesichtet

Was läuft wirklich zwischen Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25)? Um das Model und den Basketballer kursieren schon seit Wochen die wildesten Gerüchte: Zunächst hatten Fans vermutet, dass die beiden bereits verheiratet sind – jetzt sollen sie getrennt sein. Ein Insider hatte behauptet, dass ihre Liebe Geschichte sei. Doch ist tatsächlich alles aus, sind die Spekulationen grundlos oder haben Kendall und Devin schon wieder ihr Comeback gefeiert? Zumindest wurden sie jetzt zusammen erwischt.

Die 26-Jährige und der Sportler konnten sich bei einem Ausflug nach Malibu nicht vor den Paparazzi verstecken. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Duo ziemlich vertraut miteinander plaudert und sich immer wieder anstrahlt. Es scheint also nicht so, als fließe böses Blut zwischen Kendall und dem NBA-All-Star. Die Fotografen hielten sogar fest, wie Devin liebevoll einen Arm um die Brünette legte – während beide in die Ferne blickten.

Aber warum soll es überhaupt zwischen der The Kardashians-Bekanntheit und dem 25-Jährigen kriseln – und sogar zur Trennung gekommen sein? Eine anonyme Quelle hatte gegenüber Entertainment Tonight betont, dass die US-Amerikanerin sich nicht mehr sicher mit Devin sei. "Kendall hat das Gefühl, dass sie auf unterschiedlichen Wegen sind", hielt der Informant fest. Allerdings schloss ein weiterer Insider ein Comeback nicht aus.

Cobra Team/ Backgrid Kendall Jenner und Devin Booker mit anderen Gästen bei Kourtney und Travis' Hochzeit

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

MEGA Kendall Jenner und Devin Booker in New York

