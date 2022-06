Nach Trennung: Kendall Jenner und Devin denken an Karriere

Keine Zeit für eine Beziehung? Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) waren rund zwei Jahre zusammen. Das Model und der Basketballer gewährten ihren Fans in dieser Zeit nur sehr wenige private Einblicke. Daher ist es nicht verwunderlich, dass nicht die beiden, sondern ein Insider vor wenigen Tagen die Trennung des Paares verkündete. Doch wie ergeht es Kendall und Devin als frische Singles?

Laut einem Informanten von Page Six stehe für das frisch getrennte Paar die Karriere an erster Stelle – auch wenn sie nach wie vor Gefühle füreinander haben sollen. Devin sei mit seinem Erfolg in dem Basketballteam Phoenix Suns eingespannt, während Kendalls Leben ihre Modelkarriere dominiert. "Kendall ist momentan von ihren engsten Freunden umgeben. Ihr Herz ist nicht gebrochen, aber sie ist traurig", stellte die Quelle klar.

Ob die zwei nach einer Beziehungspause noch mal zusammenkommen werden? Eine nahestehende Person soll wissen, dass angeblich bereits Gespräche über ein Liebescomeback geführt wurden. Bleibt also abzuwarten, was die Zeit bringt. Über die Trennung haben sich Kendall und Devin schließlich auch noch nicht persönlich geäußert.

Getty Images Devin Booker, Basketball-Star

Getty Images Kendall Jenner, März 2019

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2021

