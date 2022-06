Datet Charli D'Amelio jetzt etwa Travis Barkers Sohn Landon?

Kommen sich Charli D'Amelio (18) und Landon Barker (18) etwa näher? Im April 2020 verkündete die TikTok-Größe, dass sie und ihr Plattform-Kollege Chase Hudson (20) sich getrennt haben. Trotz so mancher Gerüchte blieb ein Liebes-Comeback der beiden Social-Media-Stars aus. Doch nun gibt es Neuigkeiten aus dem Liebesleben der Netzbekanntheit – und ihr möglicher neuer Freund ist kein Unbekannter: Charli soll Landon Barker daten!

Charli und Landon sollen momentan viel Zeit zusammen verbringen. Das bestätigte ein Insider gegenüber People und versicherte weiter, dass die Unternehmerin und der Sohn von Blink182-Drummer Travis Barker (46) gerade mitten in den Anfängen stecken, um sich besser kennenzulernen. Dabei heizen die beiden die Spekulationen um eine Beziehung selber an – denn ebenso wie bei einem gemeinsamen Konzertbesuch seines Vaters wurden Landon und Charlie auch beim Verlassen einer Party in Los Angeles gesichtet.

Auch wenn Charlie kaum unerkannt auf die Straße gehen kann, ist es der 18-Jährigen sehr wichtig, ein normales Leben zu führen. "Natürlich sind einige Sachen jetzt anders. [...] Aber ich gehe immer noch ab und zu ins Einkaufszentrum, ich gehe immer noch shoppen oder mit meiner Familie essen", erklärte die Web-Bekanntheit im Presse-Call zu ihrer Realityshow "The D'Amelio Show", die seit dem 13. Oktober auf Disney+ zu sehen ist.

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, TikTok-Star

Getty Images Landon Barker im April 2022 in Los Angeles

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Social-Media-Star

