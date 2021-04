Liebes-Comeback bei Charli D'Amelio (16) und Chase Hudson (18)? Die beiden Teenager gehören zu den beliebtesten Stars auf TikTok. Gemeinsam haben sie rund 145 Millionen Abonnenten auf der Plattform. Im vergangenen Jahr erfreuten sie ihre Fans mit der Nachricht, dass sie ein Paar seien. Doch nur wenige Monate später trennten sich die zwei auch schon wieder. Nun aber glauben die Fans, dass Charli und Chase einander wieder daten.

Anlass für die Gerüchte ist das neue Musikvideo von Chase, der sich als Musiker Lil Huddy nennt. In dem Video singt Chase über eine verflossene Liebe. Vor Kurzem hatte er gegenüber Elite Daily gestanden, dass der Song von seiner früheren Beziehung zu Charli inspiriert worden sei – und genau die spielt in dem Video Lil Huddys Geliebte. In dem Clip tanzen die beiden innig und wirken verliebt. Tiefe Blicke werden ausgetauscht, und an einer Stelle wirkt es so, als würden sich die Stars gleich küssen.

Auch auf den Bildern, die Charli und Chase auf Instagram posteten, wirken die beiden sehr vertraut miteinander. Unzählige Fans erkundigen sich in den Kommentaren, ob die TikTok-Stars wieder daten. Doch beide Influencer beteuern, dass sie in keiner romantischen Beziehung zueinander stehen würden. In zwei separaten kurzen Interviews mit The Hollywood Fix sagten die 16- und der 18-Jährige, dass sie nur "wirklich enge Freunde" seien.

