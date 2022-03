Trotz Fame ist sie auf dem Boden geblieben! Charli D'Amelio (17) zählt zu den größten TikTok-Stars der heutigen Zeit. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die US-Amerikanerin eine wahnsinnig große Fanbase aufgebaut und kann kaum unerkannt auf die Straße gehen. Doch schränkt sie das in ihrem Alltag ein? In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, sprach Charli jetzt offen über ihr doch recht normales Leben!

"Ich glaube, wir leben unser Leben immer noch so wie früher. Natürlich sind einige Sachen jetzt anders. [...] Aber ich gehe immer noch ab und zu ins Einkaufszentrum, ich gehe immer noch shoppen oder mit meiner Familie essen", erklärte die 17-Jährige im Presse-Call zu ihrer Realityshow "The D'Amelio Show", die seit dem 13. Oktober auf Disney+ zu sehen ist. Viele Dinge seinen einfach gleich geblieben und genau dafür sei sie super-dankbar.

Auch ihre ältere Schwester Dixie D'Amelio (20) ist happy, dass sie immer noch relativ normal lebt. "Es hat sich schon einiges verändert in unserem Leben, aber wir haben uns nicht weiter verändert, deshalb fühlt sich diese Veränderung auch nicht so drastisch an", gestand sie in der Pressekonferenz.

Anzeige

Instagram / dixiedamelio Charli und Dixie D'Amelio für die Kids' Choice Awards

Anzeige

Getty Images Charli D'Amelio im Juli 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Dixie D'Amelio, TikTok-Star

Anzeige

Überrascht es euch, dass Charli ein relativ normales Leben führen kann? Ja, irgendwie schon! Nein, nicht so wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de