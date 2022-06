Ein Paar? Charli D'Amelio und Landon Barker halten Händchen

Ist es damit offiziell? Seit April 2020 geht Charli D'Amelio (18) als Single durchs Leben, nachdem sich die TikTok-Bekanntheit von ihrem Ex Chase Hudson (20) trennte. Doch seit ein paar Tagen häufen sich die Gerüchte, dass die Beauty wieder in festen Händen ist: Sie soll mit Travis Barkers (46) Sohn Landon (18) anbandeln: Jetzt wurden Charli und Landon sogar händchenhaltend erwischt!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die beiden 18-Jährigen ein Restaurant verlassen. Im Blitzlichtgewitter der Paparazzi halten sie sich liebevoll an den Händen. Zuvor sollen die zwei ein romantisches Dinner in New York genossen haben.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten: Sie besuchten bereits zusammen ein Konzert von Landons Vater oder verließen gemeinsam eine Party. Ein Insider bestätigte gegenüber People, dass zwischen den Teenies definitiv etwas läuft. "Sie daten sich, aber es ist noch ein frühes Stadium", hieß es demnach.

