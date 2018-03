Er gilt seit Jahren als absoluter Frauenschwarm der Band: Luke Hemmings (21) von 5 Seconds of Summer. Mit der großen Liebe scheint es nach der Trennung von Webstar Arzaylea Rodriguez im Jahr 2017 trotzdem nicht wirklich klappen zu wollen. Im Interview mit Promiflash verriet er jetzt unter Antäuschung eines Heulkrampfes: "Ich bin aktuell nicht in einer Beziehung, es ist also relativ chillig für mich gerade. Aber es ist schon ziemlich hart..." Für die Schwierigkeit, eine Freundin zu finden, macht der schöne Australier übrigens unter anderem das harte und immerwährende Tourleben verantwortlich.



