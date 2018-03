5 Seconds of Summer sind zurück. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres gleichnamigen, ersten Studioalbums (2014) starteten die Jungs der australischen Boyband in eine kreative Pause. Wiederum zwei Jahre später feiern Luke Hemmings (21), Ashton Irwin (23), Michael Clifford (22) und Calum Hood (22) mit ihrer neuen Single "Want You Back" ihr fulminantes Comeback. Promiflash traf das international gehypte Vierergespann kurz nach der Veröffentlichung zum Interview in Berlin und sprach mit ihnen über ihre Beziehung zu Deutschland.

Sie stammen aus der australischen Großstadt Sydney und fühlen sich dort zuhause, wo ihre Fans sind. Vor allem hierzulande dürfen sich die Australier über eine beachtliche Fanbase freuen. "2016 haben wir alleine in Deutschland fünf Shows gespielt, was krass war. Das haben wir nicht an so vielen anderen Orten", verriet Frauenschwarm Luke, während sein Kollege Ashton ergänzte: "Wir freuen uns immer, zurück zu kommen, weil immer ziemlich viele Fans da sind. Wir sind fasziniert."

Das mitteleuropäische Völkchen scheint es dem 23-Jährigen besonders angetan zu haben. Er schwärmte vor allem von der Qualität der Auftritte. Nur eines könne er so gar nicht verstehen: "Es scheint, als gäbe es in Deutschland nicht viele Gitarren im Radio. Aber das ist cool, macht mal euer Ding."

Wer 5 Seconds of Summer live erleben möchte, sollte sich flugs nach Nordrhein-Westfalen begeben. Am 24. März spielen die Jungs nämlich im Gloria Theater in Köln.

Kevin Winter / Getty Images Die Jungs von 5 Seconds of Summer auf der Bühne

Kevin Winter / Getty Images 5 Seconds of Summer bei den iHeartRadio Music Awards 2018

Rachel Murray / Getty Images 5 Seconds of Summer auf dem Red Carpet der iHeartRadio Music Awards 2018

