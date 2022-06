Mollie King verrät, wie sie ihre Babykugel bisher versteckte

Mollie King (35) gewährt Einblicke in ihre Trickkiste! Vor rund einer Woche machte die Sängerin wunderbare Neuigkeiten publik: Zusammen mit ihrem Verlobten Stuart Broad erwartet sie ihr erstes Kind. Ihren Babybauch präsentierte die Britin bereits in einem schönen Sommerkleid. Zuvor hatte sie die Schwangerschaft aber für sich behalten wollen – und ihre Körpermitte somit auch nicht zeigen dürfen. Nun verriet Mollie, wie sie ihr Bäuchlein bisher kaschiert hat.

In einem Instagram-Video zeigte die 35-Jährige verschiedene Looks, die ihre Schwangerschaft nicht erahnen ließen. Dazu griff die Blondine vor allem zu weit geschnittenen Kleider und Oversized-Klamotten. "Die Zeiten der engen Jeans sind längst vorbei! Bislang habe ich meine Kleider meist etwas größer gewählt und alles getragen, was total dehnbar war und unter dem Bauch lag", erklärte die werdende Mutter. Inzwischen besitze sie aber auch Umstandskleider.

Neben Mollie ist Stuart ebenfalls schon ganz aufgeregt über den Nachwuchs. Ende des Jahres soll ihr Spross zur Welt kommen. "Aufregende Zeiten stehen bevor!", freute sich der Cricketspieler zu einem Foto, auf dem er den Bauch seiner Gattin in spe küsst.

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad

Instagram / mollieking Mollie King, Sängerin

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad im Juni 2022

