Prozess-Sieg: Johnny Depps Anwältin mit Jobchancen überhäuft

Camille Vasquez stehen alle Türen offen. Im Verleumdungsprozess von Johnny Depp (59) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) gehörte die Juristin zum Anwaltsteam des Alice im Wunderland-Darstellers. Mit ihrer Wortgewandtheit und leidenschaftlichen Plädoyers hatte Camille einen großen Anteil an dem Prozesssieg des Schauspielers. Kein Wunder also, dass sie nach dem medienwirksamen Erfolg vor Gericht in den Fokus einiger Beobachter gerückt ist. Jetzt wird Camille mit Karrieremöglichkeiten überschüttet.

Bereits kurz nach dem Sieg gab die Kanzlei, für die die Anwältin arbeitet, bekannt, dass sie vorzeitig zur Partnerin befördert worden ist. Doch wie TMZ berichtet, sind derzeit noch mindestens vier weitere große Anwaltskanzleien um Camille bemüht. Allerdings ziehe sie auch noch einige weitere Optionen für ihre Karriere in Betracht.

Camille versuche, sich zu entscheiden, ob Jura, Hollywood oder sogar beides das Richtige für ihre berufliche Zukunft ist. Die US-Amerikanerin soll sich unter anderem mit Fernsehrollen, Auftritten als Rednerin und sogar dem Schreiben ihres eigenen Buchs auseinandersetzen. Ebenfalls stünde die Möglichkeit, ihre eigene Produktionsfirma zu gründen, im Raum.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und seine Anwältin Camille Vasquez

Anzeige

Getty Images Camille Vasquez, Johnny Depps Anwältin

Anzeige

Getty Images Camille Vasquez, Anwältin von Johnny Depp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de