Camille Vasquez reagiert auf Liebesgerüchte mit Johnny Depp

Camille Vasquez, die ehemalige Anwältin von Johnny Depp (61), hat in einem Interview mit Extra enthüllt, warum sie nie in Betracht gezogen hat, den Schauspieler zu daten. Während des Verleumdungsprozesses von Johnny gegen seine Ex-Frau Amber Heard (38) im Jahr 2022 kursierten zahlreiche Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Camille und Johnny. Die Anwältin stellt laut Daily Mail klar: "Ich habe Johnny Depp nie gedatet und würde ihn auch nie daten. Ich denke, er ist eine wundervolle Person, aber nicht mein Typ."

Im gleichen Interview beschreibt Camille ihre erste Begegnung mit Johnny: "Schon nach 30 oder 40 Minuten im Gespräch mit ihm hatte ich das Gefühl, dass er die Welt ganz anders sieht als ich. Er ist wirklich ein Künstler", sagt sie. Obwohl sie mit Johnny während des Prozesses eng zusammenarbeitete und die beiden über Textnachrichten Kontakt hielten, sei ihre Beziehung bis heute rein professionell. Die Vermutungen über eine Romanze wurden 2022 zusätzlich durch einen viralen TikTok-Clip angeheizt, so Mirror. Camille bezeichnete diese Spekulationen als "sexistisch" und "unethisch". "Ich sorge mich sehr um meine Klienten, und wir sind uns natürlich nahegekommen. Aber wenn ich sage 'wir', meine ich das gesamte Team, und natürlich schließt das Johnny ein", sagte die Anwältin.

Camille Vasquez, die nach ihrem Abschluss an der University of Southern California ihren juristischen Weg einschlug, gilt als Spezialistin für Verleumdungsklagen, sowohl auf Kläger- als auch auf Beklagtenseite. Ihr beeindruckendes Fachwissen und ihre leidenschaftliche Art zu arbeiten, verschaffen ihr Respekt in der juristischen Welt sowie in der breiten Öffentlichkeit. Ihre direkte Art der Befragung während des Verfahrens gegen Amber trug maßgeblich zu ihrem steigenden Bekanntheitsgrad bei. Im selben Jahr machte sie Schlagzeilen wegen der Beendigung der Zusammenarbeit mit Kanye West (47). Abseits des Gerichtssaals genießt sie ihr Privatleben und achtet darauf, ihr Leben privat zu halten. Zu den Gerüchten ergänzt Camille laut US Magazine noch: "Und ich bin Kubanerin und Kolumbianerin. Ich bin taktil. Was willst du von mir hören? Ich umarme jeden. Und ich schäme mich nicht dafür."

Getty Images Johnny Depp mit seiner Anwältin Camille Vasquez

Getty Images Camille Vasquez im Mai 2022

