Johnny Depps (58) Anwälte Ben Chew und Camille Vasquez gaben ihr erstes Interview! Der 58-Jährige gewann den Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) – aber nicht nur für den Schauspieler wird sich jetzt einiges verändern! Auch auf Ben und Camille wirkte sich der Fall aus: Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Kanzlei der Anwältin und bestätigte, dass Camille befördert wurde! Jetzt sprach Johnnys Anwaltsteam darüber, wie es den Verleumdungsprozess für sich entscheiden konnte!

In der Nachrichtensendung Good Morning America verriet Camille: "Der Schlüssel zum Sieg war die Konzentration auf die Fakten und die Beweise und Johnnys Möglichkeit, zum ersten Mal die Wahrheit zu sagen." Dabei vertrat das Anwaltsteam eine ganz bestimmte Strategie: "Wir haben uns bei diesem Kreuzverhör darauf konzentriert, ihre Worte gegen sie zu verwenden. [...] Die Geschworenen bekamen zu sehen [...] und zu hören, was Frau Heard in dieser Beziehung zu jedem einzelnen Thema sagte", ergänzte Johnnys Anwältin daraufhin.

Auch über den Sieg ihres berühmten Klienten sind sich Ben und Camille einig: "Es war ein sechsjähriger Prozess, und ich glaube, dass er es geschafft hat [...]", stellte die 37-Jährige stolz fest. "Er war überglücklich! Es war, als wäre ihm die Last der Welt von den Schultern genommen worden. Und ich habe das Gefühl, dass er nach sechs Jahren endlich sein Leben zurückbekommen hat", fügte Ben zum Sieg seines Klienten Johnny Depp hinzu.

Johnny Depp mit seiner Anwältin Camille Vasquez

Camille Vasquez und Ben Chew am 23. Mai vor Gericht

Johnny Depp und sein Anwalt Benjamin Chew

