"Temptation Island"-Michelle zerstach Marc-Robins Reifen!

Das ist bei Michelle und Marc-Robin nach Temptation Island noch passiert! Als Paar gingen sie in das Format, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Doch der Karlsruher ging seiner Freundin fremd und versuchte dies auch noch zu vertuschen. Nach der Show soll er laut Michelle versucht haben, sie zurückzugewinnen – aber nebenbei auch mit anderen Frauen geschlafen haben. Um ihm eine Lektion zu erteilen, zerstach Michelle daraufhin Marc-Robins Reifen!

Das plauderte die Beauty nun im YouTube-Interview mit Sanijel Jakimovski aus. Trotz ihrer Trennung sei sie für Marc-Robin da gewesen, weil es ihm nach den Dreharbeiten so schlecht ging. Offenbar war das jedoch nur gespielt von ihm – denn er vergnügte sich nebenbei mit anderen Ladys und hielt dies erneut vor Michelle geheim. "Es reicht irgendwann. Irgendwann muss der Mensch doch checken, dass er komplett in die falsche Richtung rennt. Dann habe ich seinen Reifen zerstochen", gab sie zu. Sie habe ihn zuvor zur Rede stellen wollen, doch er ignorierte seine Ex, obwohl sie ihm anscheinend eine große Stütze gewesen ist.

Dabei ging es Michelle nicht darum, dass sie wieder mit Marc-Robin zusammenkommen wollte. Sie habe einfach nicht verstehen können, dass er sie wieder angelogen hatte. "Er hat nicht reflektiert, was er dort bei 'Temptation Island' falsch gemacht hat", erklärte sie weiter. Kurz nach ihrer kleinen Rache-Aktion plagte sie jedoch das schlechte Gewissen und sie gestand Marc-Robin ihre Tat – und er zeigte seine Verflossene daraufhin sogar an. Doch die Anzeige wurde fallen gelassen.

Temptation Island, RTL+ Michelle Kmy bei der "Temptation Island"-Aussprache

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island"-Kandidatin Michelle

