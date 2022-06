Bei Temptation Island überschlagen sich die Ereignisse. Seit zehn Folgen testen die vier Pärchen die Treue ihrer Partner bereits. Einer der Männer ist jedoch bereits durch den Treuetest gefallen: Marc-Robin. Zwischen ihm und Verführerin Laura Pkr sind Küsse gefallen. Und damit nicht genug: Der vergebene Mann wollte sogar noch weitergehen. Als seine Freundin Michelle Kmy diese Bilder nun beim Lagerfeuer zu sehen bekam, war das zu viel für sie: Sie brach die Sendung an dieser Stelle ab.

Es waren keine einfachen Bilder, die Michelle zu sehen bekam – doch ihre Entscheidung danach stand felsenfest: "Ich brech ab. Ich hab nichts mehr zu sagen, ich brech ab", war alles, was sie sagte, bevor sie in Tränen ausbrach. "Wenn ich daheim ankomme, packe ich meine Sachen und hau direkt ab. Er kann die Wohnung nehmen, die wir jetzt bekommen hätten", fuhr Michelle fort und kann immer noch nicht fassen, was sie da gerade zu sehen bekommen hat. "Ich hab immer gedacht, er ist so schlau. Aber so was im Fernsehen zu machen – wie dumm ist dieser Typ?", fragte sie ungläubig.

Aber Michelle war nicht die Einzige, die über einen Abbruch nachdachte. Auch Abdu Karakuyu überlegte, nachdem er Bilder von seiner Freundin Jessi Accit gesehen hatte, die Show zu verlassen. In einem Gespräch mit Michelle hatte die Blondine gesagt, sie habe nicht das Gefühl, dass Abdu die Person sei, mit der sie alt werden könne. Daraufhin fing Abdu an zu weinen und war kurz sprachlos. "Hätte ich jetzt nicht erwartet", brachte er unter Tränen hervor. "Das ist grade ein Moment für mich, wenn ich so was höre und sehe, ist das für mich momentan zu viel. Ich möchte das nicht mehr, ich will nach Hause", sagte er von Emotionen überwältigt. Nur das gute Zureden von Nikola Glumac und Moderatorin Lola Weippert (26) konnten ihn schließlich überzeugen, das Experiment doch weiter fortzusetzen.

