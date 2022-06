Viel Kritik: Sängerin Billie Eilish hasst ihren Körper!

Sie kann ihren Körper nicht leiden. Die erstaunliche Musikkarriere von Billie Eilish (20) begann mit ihrem Song "Ocean Eyes" vor sieben Jahren. Doch neben ihrer Musik steht auch ihr Look häufig im medialen Fokus. Mit ihrer weit geschnittenen Kleidung wollte die Sängerin lange Zeit aufkommender Kritik vorbeugen. Trotzdem wurde wild über ihre Figur spekuliert. Seit ihrem sexy Cover-Shooting für die Vogue haben sich die negativen Meinungen sogar zugespitzt. Wie geht es Billie damit, dass in der Öffentlichkeit so häufig über ihren Körper diskutiert wird?

In einem Interview mit The Sunday Times gab die 20-Jährige zu, dass sie bereits vor ihrem Ruhm mit ihrer Figur unzufrieden war. Ihre Prominenz habe diese ohnehin negative Beziehung noch verstärkt. "Egal, was du tust, es ist sowohl falsch als auch richtig", gab sie ihr Dilemma wieder. Weite und auch figurbetonte Kleidung wird an der US-Amerikanerin kritisiert. "Ich habe die Befürchtung, dass ich mich so unerwünscht gefühlt habe, dass ich mich gelegentlich zu sehr bemüht habe, begehrenswert zu sein", beschrieb sie das Resultat dieses medialen Drucks.

Aufgrund ihres Körperhasses hat Billie im Alter von zwölf sogar Diätpillen geschluckt. "Ich habe mich ausgehungert. Ich kann mich erinnern, wie ich eine Pille genommen habe, die mir versprach, dass ich abnehmen würde, mich dann aber bloß ins Bett pinkeln ließ", hatte die Singer-Songwriterin vergangenes Jahr offenbart.

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish auf der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Billie Eilish bei der Vanity-Fair-Party 2020

