Seit ihrem Durchbruch ist Billie Eilish (19) nicht nur für ihre begnadete Stimme, sondern auch für ihren außergewöhnlichen Look bekannt. Um Bodyshaming vorzubeugen, trägt die 19-Jährige in der Öffentlichkeit fast ausschließlich weit geschnittene Klamotten. Die Wurzeln ihrer Befürchtungen reichen weit in ihre Jugend zurück, als sie eine "schreckliche" Beziehung zu ihrem Körper gehabt und sich von ihren Freunden nie begehrt gefühlt habe. In der Hoffnung abzunehmen, soll Billie sogar regelmäßig Diätpillen geschluckt haben.

"Ich habe mich ausgehungert. Ich kann mich erinnern, wie ich eine Pille genommen habe, die mir versprach, dass ich abnehmen würde, mich dann aber bloß ins Bett pinkeln ließ", eröffnete sie nun in einem Interview mit Vanity Fair. Damals sei sie gerade einmal zwölf Jahre alt gewesen. "Ich dachte, dass ich die Einzige sei, die sich mit diesem Hass auf meinen Körper beschäftigt, aber das Internet hasst ihn ebenso", ergänzte die US-Amerikanerin.

Noch im Oktober hatte Billie sich gegen beleidigende Kommentare gewehrt, als Fotos von ihr kursierten, die sie in engem Top und Shorts zeigten. Als Reaktion teilte sie ein TikTok der Influencerin Chizi Duru, in der diese dazu auffordert, "normale Körper zu normalisieren". "Bauchröllchen sind normal. Brüste hängen, besonders nach dem Stillen. Instagram ist nicht echt", konstatierte Chizi damals.

Getty Images Billie Eilish bei den "Brit Awards 2020"

