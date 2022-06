Welche Paare blieben nach "Temptation Island"-Dreh zusammen?

Wer hat auch die Strapazen nach Temptation Island überstanden? Auf der Insel der Verführung stellten sich auch in diesem Jahr wieder vier Paare dem Treuetest. Dabei fiel Marc-Robin allerdings krachend durch und Michelle brach das Experiment ab. Auch Abdu verließ die Show vorzeitig – allerdings an der Seite seiner Freundin Jessi. Nikola und Gloria sowie Credo und Elli ließen die Show ebenfalls als Paar hinter sich, wollten aber an einigen Punkten arbeiten. Doch wer ist auch bei der großen Reunion noch zusammen?

In der Wiedersehensfolge teilten die Paare den aktuellen Stand ihrer Beziehung mit. Wie auch schon beim letzten Lagerfeuer sind Gloria und Nikola immer noch verheiratet. "Nach 'Temptation Island' ist eigentlich alles besser geworden", verriet der 25-Jährige. Seine Partnerin hatte sogar lobende Worte für ihn übrig. "Er ist ein Mann geworden", berichtete Gloria. Durch das Format habe Niko viel dazugelernt. Ein ebenso positives Fazit ziehen auch Jessi und Abdu. Die beiden Heilbronner sind sich ihrer Liebe immer noch sicher.

Auch Elli und Credo blicken nach wie vor in eine gemeinsame Zukunft. "Es gibt immer noch einiges zu optimieren, aber so ist es ja in Beziehungen", merkte die 25-Jährige an. Diese Punkte wollen sie nun zusammen aufarbeiten. Unter anderem versuche Credo, sich mehr auf seine Freundin zu konzentrieren. Einzig Marc-Robin und Michelle gehen nach den Dreharbeiten getrennte Wege. Die 24-Jährige ist immer noch maßlos enttäuscht vom Betrug des Schweißers.

