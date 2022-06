Arielle Rippegather teilt Pics mit neuem Mann an ihrer Seite

Dieser Mann zaubert Arielle Rippegather (31) ein Lächeln ins Gesicht. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin war bis zu ihrer TV-Zeit bei #CoupleChallenge mit Veron Didi zusammen – die Beziehung ging aber vor laufender Kamera in die Brüche. Nach dem Liebes-Aus brauchte Arielle ein paar Monate, um ihren Herzschmerz zu verarbeiten. Dann gab sie aber zu: Es gibt jemanden, der sie ziemlich glücklich macht. Jetzt zeigte die Reality-TV-Bekanntheit den neuen Mann an ihrer Seite auch im Netz und verriet Promiflash, wie gut es aktuell läuft.

Auf Instagram teilte die Blondine Fotos von einer Date-Night. Auf den Aufnahmen steht das Duo eng nebeneinander und kann die Hände nicht voneinander lassen. Arielle wirft ihrem Lover verliebte Blicke zu und wirkt ziemlich glücklich in seiner Nähe. Weisen diese Turtel-Pics etwa darauf hin, dass die Buchautorin und ihr Begleiter ein Paar sind? Im Gespräch mit Promiflash betonte Arielle: So weit ist es noch nicht. "Wir waren schon sehr lange befreundet, jetzt lernen wir uns kennen und wissen beide noch nicht, wo es hinführt. Ich will das nicht so kategorisieren und die Beziehung so öffentlich ausleben wie mit Didi", erklärte sie.

Allerdings kam das Reality-TV-Sternchen daraufhin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Er ist der erste Mann, der mich von Didi wegbringt und wieder an etwas glauben lässt. Ich kann mein Leben wieder genießen und er gibt mir das Vertrauen in die Männer zurück", hielt Arielle fest. Mit ihrer Bekanntheit habe ihr Neuer zudem kein Problem.

SplashNews / ActionPress Didi Veron und Arielle Rippegather, Reality-TV-Stars

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und der neue Mann an ihrer Seite

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und ihr Datepartner

