Arielle Rippegather (31) blickt nach dem Liebes-Aus nach vorne! Die DSDS-Bekanntheit und der Claudias House of Love-Star Didi Veron hatten sich nach fast einem Jahr Beziehung bei #CoupleChallenge vor laufender Kamera getrennt. Danach ging es vor allem dem Transmodel ziemlich schlecht. Doch jetzt scheint Arielle nicht länger Trübsal blasen zu wollen. Im Promiflash-Interview gab sie nun preis, dass sie momentan einen neuen Mann kennenlernt!

Promiflash traf die 31-Jährige bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin. Dabei kam sie auch auf ihr Liebesleben zu sprechen. "Sagen wir es so, ich bin gerade in der Kennenlernphase", verriet Arielle. Sie sei momentan total glücklich und endlich über ihren Ex hinweg. Nach der Trennung habe die Buchautorin aber noch einmal eine optische Veränderung gebraucht. "Ich habe ein Lippenlifting machen lassen, die Haare neu, ein bisschen Botox. Und jetzt geht es frisch in die neue Lebensphase", erzählte sie zuversichtlich.

Doch würde Arielle ihre nächste Beziehung eher privat halten oder könnte sie sich vorstellen, auch mit ihrem nächsten Partner wieder an einem Reality-TV-Format teilzunehmen? "Ich sage niemals nie, aber im Moment würde ich nicht so krass in die Öffentlichkeit gehen", erklärte die Berlinerin abschließend ihre Haltung.

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather im Juni 2022 in Berlin

ActionPress Arielle Rippegather, ehemalige "#CoupleChallenge"-Kandidatin

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Bekanntheit

