Entwarnung bei Katharina Eisenblut: Frühgeburt wäre okay!

Katharina Eisenblut (28) kann aufatmen! Die einstige DSDS-Kandidatin erwartet mit ihrem Verlobten Niko Kronenbitter ein Kind. Doch zuletzt konnte sie ihre Schwangerschaft nicht wirklich genießen. Denn es bestand das Risiko einer Frühgeburt. Sie musste deshalb sogar ins Krankenhaus. Mittlerweile ist das Risiko zwar gesunken – falls es aber doch noch zu einer Frühgeburt kommen sollte, wäre es laut Katharinas Arzt nicht mehr bedenklich.

"Wir haben es geschafft, in die Woche 36 zu kommen, ohne dass Emilio schon auf der Welt ist. [...] Nun wäre es laut Arzt ok, wenn der kleine Mann früher kommen mag", schrieb Katharina unter ihrem neuesten Pic auf Instagram. Nun fiebert sie also der Geburt ihres ungeborenen Sohnes entgegen. Im Posting verriet sie aber auch noch weitere spannende Details.

Nach einem Gespräch mit ihrem Krankenhaus habe sie sich für eine Wassergeburt entschieden. Außerdem habe Katharina mittlerweile mit ihrem Zustand zu kämpfen. "Ich weiß nicht mehr, wie ich liegen soll, da alles wirklich sehr unbequem ist", gab sie offen zu.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Niko

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

