Hier verlässt Machine Gun Kelly blutverschmiert After-Party

Machine Gun Kelly (32) schlug mal wieder über die Stränge. Am Montag feierte seine eigene Doku "Life in Pink" Premiere. In dem Film berichtet der Musiker offen von einer erschreckenden Situation, die ihm sein Drogenproblem vor Augen führte. Seinen Punkrock-Lifestyle will er aber offenbar nicht ganz aufgeben. Auf der After-Party seiner Show im New Yorker Madison Square Garden feierte der Sänger ordentlich und scheint etwas übertrieben zu haben: Blutverschmiert verließ MGK die Feier – doch was ist passiert?

Auf neuen Bildern ist der 32-Jährige mit seiner Verlobten Megan Fox (36) zu sehen, während er die After-Party verlässt. Dabei fällt direkt MGKs Wunde über dem Auge und das blutverschmierte Gesicht auf. Was zuvor passiert ist, ist in seiner Instagram-Story zu sehen: Bei einer Performance rief der Künstler: "Es ist mir scheißegal" – ehe er sich eine Champagnerflöte auf den Kopf schlug und dadurch Schnittverletzungen davontrug.

Zu dem Clip schrieb MGK: "Und das ist der Moment, in dem sich die Dinge geändert haben." Doch die blutenden Wunden waren offenbar trotzdem kein Grund, seinen Auftritt abzubrechen. Stattdessen stimmte der Punkrocker direkt das nächste Lied an.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Action Press / WavyPeter / SplashNews.com Megan Fox und Machine Gun Kelly nach der After-Party der "Life in Pink"-Premiere, Juni 2022

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly im Juni 2022

