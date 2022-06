"In aller Freundschaft"-Star heiratete Mann nach zwei Wochen

Das ging fix! Astrid M. Fünderich (58) spielte in zahlreichen deutschen Fernsehserien und Filmen mit. Unter anderem übernahm sie Rollen in "Polizeiruf 110", Alarm für Cobra 11 oder In aller Freundschaft. Dabei studierte Astrid damals eigentlich Geologie, brach das Studium jedoch mitten im Diplom ab. Anschließend verwirklichte sie ihren Traum: die Schauspielerei. Und auch privat könnte es für die Düsseldorferin nicht besser laufen: Seit 25 Jahren sind Mark Horyna und sie ein Paar. Bereits nach zwei Wochen gaben sie sich in den 90ern das Jawort.

Mark und Astrid lernten sich 1997 im Sommer bei einer Feier am Set von "Der Fahnder" kennen, verriet die Schauspielerin Bild. "Wir haben bis drei Uhr morgens an der Theke gesessen. Ich habe sofort gemerkt, da ist etwas Besonderes", plauderte Astrid über den Moment aus, als sie ihren späteren Ehemann das erste Mal traf. Mark schien das ähnlich zu sehen, denn zwei Wochen später hielt er bereits um ihre Hand an.

"Wir gingen Donnerstag zum Standesamt. Da mein Mann aber Österreicher ist und in England geboren wurde, erklärte uns der Beamte, dass es Monate dauern würde, bis alle Papiere zusammen wären. Wir wollten aber sofort heiraten", erinnerte sich die Schauspielerin zurück. Also musste ein anderer Plan her: Das frisch verliebte Paar kaufte Eheringe und Flugtickets und flog einen Tag später nach Las Vegas. Dort gaben sie sich um ein Uhr nachts das Jawort. "Anschließend trug mich mein Mann in meinem schwarzen Hochzeitskleid über die Schwelle des Golden-Nugget-Hotels, das gegenüber vom Standesamt lag. Dort haben wir gefeiert und Zigarre geraucht", schilderte Astrid ihre Hochzeitsnacht.

