Königin Máxima bezaubert bei Staatsbesuch in Österreich

Königin Máxima (51) erkundet Wien! Die niederländische Königin ist zurzeit gemeinsam mit ihrem Mann König Willem-Alexander (55) auf großem Staatsbesuch: Drei Tage lang nehmen die Royals in der österreichischen Hauptstadt Termine wahr und besuchen einige Touristenspots und geschichtsträchtige Orte. Dafür hat sich die Monarchin ordentlich in Schale geworfen: Bei Sommertemperaturen strahlte Königin Máxima dort mit der Sonne um die Wette!

In einem blauen Spitzenkleid verbrachte die 51-Jährige den Tag in Wien. Dazu trug sie einen passenden Fascinator und wählte eine lässige Sonnenbrille. Ihr Mann passte sein Outfit farblich an und zog einen dunkelblauen Anzug an. Gemeinsam besuchten sie am zweiten Tag ihres dreitägigen Trips unter anderem ein Kulturhaus, eine ukrainische Notunterkunft oder spazierten durch die Innenstadt.

Schon gestern war das königliche Ehepaar zu einem Bankett im Schloss Belvedere eingeladen, wo es gemeinsam mit dem Bundespräsidenten von Österreich aß. Wie ORF berichtete, drückte König Willem-Alexander bereits seine Begeisterung für die Stadt aus! "Wien ist eine Stadt zum Verlieben und ein Ort, an dem man sich schnell heimisch fühlt", schwärmte der dreifache Vater und lobte die Gastfreundschaft.

König Willem-Alexander und Königin Máxima in Wien, Juni 2022

Königin Máxima auf Staatsbesuch in Wien

König Willem-Alexander und Königin Máxima in Wien, Juni 2022

