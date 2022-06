Sie ist die Königin der Lüfte! In der Vergangenheit bewies Königin Máxima (51) immer wieder, dass sie für jeden Spaß zu haben ist. So strahlt sie stets auf Events, hat aber auch keine Probleme damit, sich beispielsweise beim Saubermachen von Ställen die Hände schmutzig zu machen. Auch modisch geht die Frau von König Willem-Alexander (55) jedem Trend nach. Doch auch in legerer Sportbekleidung hat die Royal-Dame einiges zu bieten: Máxima stürzte sich jetzt in die Tiefe – mit einem Fallschirm!

An einem sonnigen Frühlingstag schlüpfte die 51-Jährige in eine lässige Garderobe und stürzte sich in das sportliche Abenteuer. Zusammen mit einem professionellen Fallschirmspringer stieg sie in ein Flugzeug – ehe es für Máxima aus großer Höhe in den freien Fall ging. Anschließend landete die niederländische Royal-Dame auf einer grünen Wiese. Das Ganze machte ihr augenscheinlich viel Spaß – denn sie kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus.

Hinter den Mauern des Palastes treibt Maxima im Übrigen sehr gerne Sport, wie ein Insider gegenüber der Daily Mail berichtete. Mit beispielsweise Kickboxen, Joggen oder Schwimmen hält sich die Königin fit. Angeblich habe sie auch ein privates Schwimmbad in der königlichen Residenz, in welchem sie regelmäßig ihre Bahnen zieht.

PPE / ActionPress Königin Máxima im Mai 2022

Utrecht, Robin / ActionPress Königin Máxima im Mai 2022

MEGA Königin Máxima bei einem Staatsbesuch in Norwegen im November 2021

