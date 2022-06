Rosennacht: Bachelorette Sharon sortiert drei Männer aus!

Diese Jungs konnten Sharon Battiste (30) nicht glücklich machen! In der heutigen Bachelorette-Folge gab es bereits eine große Überraschung: Die Rosenlady hat mit einem ihrer Kandidaten geknutscht. Jan Hoffmann bekam bei seinem Einzeldate nicht nur eine Schnittblume überreicht, sondern auch zärtliche Küsse von der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin. Während der Florist in der Nacht der Rosen deswegen freudig strahlte, guckten drei andere Herren in die Wäsche: Wen hat Sharon nach Hause geschickt?

Am Ende mussten Yannick Syperek, Maurice Furkert, Philipp Krause und Max Wilschrey (26) zittern. Letzterer hatte zuvor mehrfach betont, dass die 30-Jährige eigentlich nicht seinem Typ Frau entspricht – und das hat sie offenbar ziemlich verunsichert. Einige Fans waren sich deswegen schon sicher, dass seine Ehrlichkeit das Aus für den Fußballer bedeuten würde. Aber falsch gedacht: Sharon möchte es noch mal mit ihm versuchen und überreichte ihm die letzte Rose des Abends. Für Yannik, Maurice und Philipp war das TV-Abenteuer also vorbei.

Ob diese Entscheidung die Richtige war? Die Zuschauer sind sich nach der Show nicht ganz sicher. "Der Max geht gar nicht – sorry, ich verstehe ehrlich nicht, warum sie den nicht rausgeschmissen hat", ärgerte sich jemand auf Instagram. Ein weiterer Fan merkte an, dass Yannick und Sharon gut zueinander gepasst hätten.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Die Bachelorette, RTL Max Wilschrey und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette"

RTL/ René Lohse "Die Bachelorette"-Teilnehmer Philipp Krause

RTL/ René Lohse Bachelorette-Teilnehmer Yannick Syperek

