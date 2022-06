So teuer sind die Perücken von Bachelorette Sharon Battiste!

Sharon Battiste (30) kann ihre Frisur beliebig wählen! Anfang des Jahres wagte die Bachelorette einen mutigen Schritt: Sie ließ sich die Haare abrasieren, nachdem sie jahrelang unter ihrem kreisrunden Haarausfall gelitten hatte. Mit ihrem neuen Look fühlt sich die Kölnerin richtig selbstbewusst und schöpft Kraft aus ihrem vermeintlichen Schönheitsmakel. Dennoch experimentiert sie auch gerne mit ihrem Look: Für ihre Perücken blätterte Sharon schon einige Scheine hin!

Im Interview mit RTL präsentierte die Rosenverteilerin stolz ihre stattliche Sammlung: Mittlerweile hat sie circa 13 Perücken. Mit einigen davon kann Sharon sogar problemlos schlafen gehen – doch das hat natürlich seinen Preis. "Von Kunsthaar bis hin zu irgendeiner Karnevalsperücke ist alles dabei“, erzählte sie. Deshalb spannen sich die Kosten auch von 20 Euro bis in den vierstelligen Bereich. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hat Spaß daran, mit verschiedenen Looks zu experimentieren: "Das ist wie ein Kleidungsstück. Welche Schuhe ziehe ich jetzt an? Genauso handhabe ich das mit meinen Perücken."

Dennoch will sich Sharon nun auch oft ganz ohne jede künstliche Haarpracht zeigen. "Ich glaube, ich fühle mich sexyer als die letzten Jahre. Ich weiß, dass das kein Look ist, den jede Frau trägt – aber ich finde es cool!", erklärte die 30-Jährige stolz.

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Ex-"Köln 50667"-Star

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

