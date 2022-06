Travis Barkers Tochter teilt Video mit ihm aus Krankenhaus

Wie steht es aktuell um Travis Barker (46)? Am Dienstag Abend wurde der Musiker aufgrund von medizinischen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert – dicht gefolgt von Ehefrau Kourtney Kardashian (43). Stunden zuvor hatte er in einem Tweet angedeutet, dass er Schmerzen habe. Erst vor ein paar Wochen sorgte er für Besorgnis bei seinen Fans, als er nach einer Verletzung mit einer Schiene an seiner linken Hand gesichtet wurde. Jetzt folgt der nächste Schreck – Travis liegt im Krankenhaus!

Laut The Sun teilte seine Tochter Alabama Luella Barker (16) daraufhin auf TikTok ein Video, auf dem sie die Hand ihres Vaters hält. Der Musiker scheint sich demnach in der Notaufnahme zu befinden und liegt mit einem Krankenhauskittel bekleidet im Bett. Im Clip, den die 16-Jährige inzwischen gelöscht hat, wandte sie sich mit folgenden Worten an ihre Community: "Bitte sprecht ein Gebet."

Ein Sprecher der Polizeibehörde bestätigte gegenüber The Sun, dass am Dienstag keine Notrufe von Kourtney oder Travis abgesetzt wurden. Berichten zufolge machte sich das Ehepaar stattdessen selbst auf den Weg zum Krankenhaus – offenbar war das Problem ernster als gedacht und der Musiker wurde mit dem Krankenwagen ins Cedars-Sinai Medical Center eingeliefert.

Anzeige

Getty Images Travis Barker spielt Schlagzeug bei den Grammy Awards 2022

Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker in Portofino

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei einer Modeshow 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de