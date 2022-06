Tochter besorgt: Travis Barker befindet sich im Krankenhaus!

Travis Barkers (46) Familie steht unter Schock! Und das, obwohl es doch in letzter Zeit so gut bei dem Blink182-Schlagzeuger lief: Im vergangenen Mai gab er Kourtney Kardashian (43) das Jawort und das sogar Ganze dreimal. So heirateten sie spaßeshalber in Las Vegas – danach folgte die standesamtliche Trauung in kleinem Kreise und abschließend feierten sie im ganz großen Stil in Italien. Doch nun versetzte der Musiker sein Umfeld und seine Fans in Panik: Travis musste am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert werden!

Laut TMZ wurden der Schlagzeuger und seine Frau am Dienstag in der West Hills Klinik gesehen. Doch dort stuften die Ärzte den Zustand des Musikers wohl als bedenklich ein, denn am Nachmittag sah man, wie Travis auf einer Trage in einen Krankenwagen gebracht wurde. Kourtney wich ihrem Mann dabei kaum von der Seite und begleitete ihn. Nun soll der 46-Jährige in dem Cedars-Sinai Medical Center in Behandlung sein. Bisher ist aber noch unklar, aus welchem Grund genau er medizinische Hilfe benötigt.

Doch wie ernst ist die Lage wirklich? Seine Tochter Alabama (16) meldete sich zumindest ziemlich besorgt in ihrer Instagram-Story zu Wort: "Bitte schickt eure Gebete." Demnach macht sich die 16-Jährige wohl viele Gedanken um den Gesundheitszustand ihres Vaters.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / alabamaluellabarker Alabama und Travis Barker

