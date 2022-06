Malin Andersson zeigt ihren Body fünf Monate nach der Geburt

Malin Andersson (29) ist stolz darauf, was ihr Körper geleistet hat! Im Januar sind die britische Love Island-Bekanntheit und ihr Ex Jarred wieder Eltern geworden. Die Schwangerschaft mit ihrer Tochter Xaya hat natürlich Spuren an ihrem Körper hinterlassen – doch das störte die Mutter nicht. Im Gegenteil macht sie sich seit der Geburt für ein realistischeres Bild von einem After-Baby-Body stark und appelliert an ihre Fans, sich deshalb keinen Stress zu machen. Fünf Monate nach der Entbindung zeigt Malin nun ganz authentisch ihre Mama-Kurven...

Via Instagram schickte die Influencerin ihren Followern jetzt heiße Urlaubsgrüße aus Spanien. Auf den Fotos posiert Malin in verschiedenen Bikinis am Pool – und zeigt ganz selbstbewusst ihren Body. Ihre Follower feiern sie für die Aufnahmen: "Du siehst so toll aus! Heiße Mama!", jubelte ein Fan. "Danke, dass du deinen schönen normalen Körper hier zeigst. Das sollten mehr Frauen tun", freute sich ein weiterer.

Auch drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter hatte Malin ihrer Community bereits ein Update gegeben – und zeigte sich nur in Unterwäsche. "Ich kann kaum glauben, dass die Kleine hier in mir drin war. Wie unglaublich sind unsere Körper?", freute sich die Mami. Auch für diesen Post bekam sie viel Zuspruch.

Instagram / missmalinsara Malin Andersson in Spanien

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, britischer "Love Island"-Star

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrer Tochter Xaya

