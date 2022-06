Nach Baby-Papa-Diss: Nathalie Bleicher-Woth bezieht Stellung

Nathalie Bleicher-Woth (25) steht zu ihren Worten! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht- Darstellerin erwartet aktuell ihr erstes Kind und ist eigentlich auch überglücklich darüber. Wer der Vater des ungeborenen Babys ist, verriet sie bis jetzt zwar nicht – jedoch ließ sie schon durchsickern, dass er sich auf jeden Fall nicht um sein Kind kümmert: Sie teilte einen Post von Pietro Lombardi (30), in dem der sich über solche Väter aufregt. Gegenüber Promiflash plauderte Nathalie jetzt noch mehr Details zu dem Diss aus.

"Ja, da habe ich an jemand Bestimmtes gedacht und ich denke, es reicht aus, dass diese Person sicherlich weiß, dass ich sie gemeint habe", stellte die 25-Jährige im Promiflash-Interview klar. Nathalie halte aber auch grundsätzlich nichts von Vätern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern. "Für mich sind das Erzeuger und mehr nicht", fand die Schwangere deutliche Worte.

Obwohl Nathalie zu dem Vater ihres Kindes offensichtlich in keiner guten Beziehung steht, betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, dass das Baby ein absolutes Wunschkind sei. Auf keinen Fall wolle die Influencerin ihren Sohn als "Unfall" betitelt sehen. "Mein Kind ist gewollt und jetzt schon so unfassbar geliebt", hatte sie erklärt.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Juni 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Juni 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

