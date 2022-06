Tiefe Einblicke: Camila Cabello zeigt sich megasexy im Netz!

Camila Cabello (25) weiß, sich gekonnt in Szene zu setzen! Seit November 2021 ist die Sängerin wieder auf dem Singlemarkt. Zuvor war sie mit Hottie Shawn Mendes (23) zusammen, ehe die beiden sich auseinanderlebten. Nach dem Liebes-Aus fokussierte sich die Beauty ganz auf sich selbst. Vor allem im Netz zeigte sie sich in den vergangenen Monaten regelmäßig supersexy. So auch nun wieder – Camila präsentiert sich lasziv und zeigt auch etwas Brust!

Via Instagram heizte die "Havanna"-Interpretin ihrer Community mit einem Schnappschuss nun ordentlich ein. Vor der Kamera posierte Camila in einem dunkelbraunen Oberteil, das nicht nur ihren flachen Bauch, sondern auch ihre Oberweite gut zur Geltung brachte. Mit rausgestreckter Zunge blickte die 25-Jährige verführerisch in die Linse. Ihre Fans haute dieser Anblick aus den Socken. "Verdammt! Du siehst unfassbar gut aus", schwärmte beispielsweise ein User in den Kommentaren.

Camila fühlt sich augenscheinlich sehr wohl in ihrer Haut – ob das daran liegt, dass sie frisch verliebt ist? Zuletzt wurde die Musikerin zumindest auf einem Date gesichtet. Zusammen mit dem Unternehmer Austin Kevitch war Camila in einem entspannten Look durch die Straßen von Los Angeles geschlendert – die beiden wirkten sehr vertraut.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Instagram / austinkevitch Unternehmer Austin Kevitch im Juni 2022

