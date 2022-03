Das war also der Grund. Camila Cabello (25) und Shawn Mendes (23) waren das absolute Traumpaar der Musikszene! Doch im November 2021 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seitdem kommt es immer mal wieder zu Spekulationen rund um ein mögliches Liebes-Comeback. Erst kürzlich vermuteten die Fans, dass es im neuen Song der Liedermacherin um ihren Ex gehe. Nun offenbarte Camila, warum sie und Shawn sich wirklich trennten!

In der Radioshow "New Music Daily" berichtete die 25-Jährige, dass sie sich wohl auseinandergelebt hätten. "In den Jahren, in denen wir zusammen waren, ging es mir nur darum: Wie kann ich ein glückliches Leben führen und in einer gesunden Beziehung sein?", berichtete sie und ergänzte: "Ich habe viel Therapie gemacht. Mein Fokus hat sich wirklich verschoben." Laut der "Havana"-Interpretin hätten sich ihre Prioritäten in eine andere Richtung entwickelt als die ihres Ex.

Trotz allem seien die einstigen Geliebten im Guten auseinandergegangen. Ob das ehemalige Paar seiner Liebe doch noch einmal eine Chance geben wird? Shawn wurde vor Kurzem allerdings in anderer weiblicher Begleitung gesichtet. Wie TMZ berichtete, unterzog sich der Popstar einem heiligen Ritual, das eine hübsche Schamanin an ihm durchführte. Diese kam ihm dabei ganz schön nahe.

Anzeige

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den American Music Awards, 2019

Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Musikerin

Anzeige

MEGA Shawn Mendes im Feburar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de