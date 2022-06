Weiß Nathalia Goncalves Miranda schon das Babygeschlecht?

Nathalia Goncalves Miranda (28) gibt weitere Details über ihre Schwangerschaft preis. Vor wenigen Tagen machte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner ihr erstes Kind erwartet. Mittlerweile hat sie das erste Trimester hinter sich und demnach auch schon einen leicht gewölbten Babybauch. Mit weiteren Einzelheiten hielt sich die Influencerin bisher eher zurück. Doch nun verriet Nathalia, ob sie schon das Geschlecht ihres Kindes weiß.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 28-Jährige: "Wir wissen es noch nicht, aber wir haben zu Hause einen Brief, in dem es steht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird." Diesen haben sie und ihr Partner jedoch noch nicht geöffnet, weil Nathalia sich unsicher ist, ob sie noch eine Gender-Reveal-Party veranstalten möchte. "Bevor ich schwanger war, habe ich schon immer gesagt, wenn ich irgendwann schwanger bin, werde ich auf jeden Fall so eine Gender-Party machen. Es ist ja das erste Kind und man freut sich", hielt sie fest. Da sie in der vergangenen Zeit allerdings so viel zu tun hatte und ihr Hund krank war, sei sie noch am Überlegen.

Nathalias Vierbeiner sorgte während ihrer Schwangerschaft auch für ein paar unangenehme Momente. "Jedes Mal, wenn er in meine Nähe kam, wurde mir richtig schlecht", ließ die einstige Love Island-Teilnehmerin die ersten Monate Revue passieren. Auch von dem Geruch ihres Kühlschranks sei ihr flau im Magen geworden. Mittlerweile habe sich ihre Übelkeit jedoch gelegt.

