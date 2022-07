Anne Wünsche sauer: Einleitung der Geburt wurde gestoppt!

Anne Wünsche (30) ist mit ihrer Geduld am Ende! Im Oktober hatte die Bloggerin verkündet, dass sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist es bereits Baby Nummer drei. Im Netz nahm sie ihre Community auf ihrer Schwangerschaftsreise stets mit. Nun wurde auch schon die Geburt in die Wege geleitet – also zumindest vorübergehend!

Via Instagram gibt die werdende Mama ihren Fans fast stündlich aus dem Krankenhaus ein Geburtsupdate. Diesbezüglich musste Anne nun aber zurückrudern: Die Entbindung wurde eigentlich seit gestern Abend mit Tabletten in die Wege geleitet – doch jetzt wurde das Ganze gestoppt. "Stell dir vor, du hast vor drei Stunden deine dritte Tablette bekommen und die Hebamme kommt rein und sagt, sie hätten den Test nicht bestanden und wurden zurückgerufen", erklärte Anne fassungslos.

Angeblich wurde das Medikament vom Hersteller wieder zurückgerufen. Der Grund sei eine "unbekannte Verunreinigung", wie es in einem offiziellen Statement hieß, welches Anne in ihrer Instagram-Story teilte. Nervlich ist die Beauty deswegen total am Ende und möchte ihren Sohn einfach nur endlich zur Welt bringen: "Wie viel kann eigentlich schiefgehen?"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

