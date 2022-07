Deshalb spricht Sophia Thiel so offen über ihre Essstörung

Sophia Thiel (27) geht offen mit ihrer Essstörung um. Die Fitness-Influencerin äußerte sich nach ihrer fast zweijährigen Netz-Pause Anfang 2021 erstmals über ihre psychischen Probleme und das damit verbundene gestörte Essverhalten. Seither geht die Bloggerin sehr offen mit diesem Thema um und bringt ihre Community stets auf den neusten Stand. So verrät Sophia auch jetzt gegenüber Promiflash, wie es ihr momentan mit der Krankheit geht und ob sie den Schritt in die Öffentlichkeit bereut.

Im Rahmen ihres bevorstehenden Podcasts "4 Brüste für ein Halleluja“ beantwortete Sophia Promiflash exklusiv ein paar Fragen. Dabei versicherte die gebürtige Rosenheimerin, dass es ihr aktuell sehr gut gehe. "Natürlich ist und bleibt das Ganze ein Prozess, doch dass ich heute so offen damit umgehe, hat mir enorm viel Druck genommen. Ich stehe heute offen zu meinen Schwächen und ich muss sagen, es lebt sich einfacher!", betonte die Beauty.

Auch wenn mit dieser Offenlegung eine Last von ihr gefallen ist, die 27-Jährige fürchtete sich anfangs vor der Kritik und Meinungen anderer. Bereuen tue Sophia den Schritt dennoch nicht: "Rückblickend war das genau richtig so, denn je mehr ich den Fokus auf mich persönlich und meinen Weg lege und darauf scheiße, was andere über mich denken – desto freier und glücklicher bin ich!"

Action Press / Voß, Cindy Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Mai 2022

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

