Kelly Clarkson ehrlich: Scheidung mit zwei Kindern war hart!

Die Zeit war sicherlich nicht einfach für Kelly Clarkson (40)! Nach sieben Jahren Ehe mit ihrem Mann Brandon Blackstock (45) reichte die Sängerin im Juni 2020 die Scheidung ein. Doch statt gemeinsam an einem Strang zuziehen – vor allem für ihre Kids River Rose (8) und Remington Alexander – lieferten sich die beiden einen öffentlichen Rosenkrieg! Jetzt verriet die "Since U Been Gone"-Interpretin: Die Scheidung von Brandon war mit den Kindern nicht einfach!

Während ihres Auftritts in der The Chart Show with Brooke Reese sprach Kelly über ihre Scheidung: "Das war das Schwierigste, was ich zu bewältigen hatte. Ich hatte noch nie ein so schwieriges Projekt", stellte die 40-Jährige fest und ergänzte: "Jeder weiß, dass wir eine Scheidung durchgemacht haben – und es war nicht einfach mit den Kindern!" Heute muss Kelly ihrem Ex-Mann monatlich 45.600 US-Dollar (rund 43.600 Euro) Kindesunterhalt zahlen – an drei Wochenenden im Monat dürfen die Kleinen zu ihrer berühmten Mama.

Auch wirkte sich Kellys Scheidung auf ihre Karriere aus: "Ich muss nur meinen Kram auf die Reihe kriegen", stellte sie klar. Die "Stronger"-Sängerin betonte, wie kraftvoll Musik sein kann und zitierte Billie Eilishs (20) "Happier Than Ever", das sie für ihre EP aus ihrer "Kelly Clarkson"-Show gecovert hat. "Das sind die Songs, bei denen man ganz ehrlich ist – wütend, traurig und verletzt", sagte Kelly.

Anzeige

ActionPress/Pacific Press via ZUMA Wir Sängerin Kelly Clarkson

Anzeige

ActionPress/ Sipa Press Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson im März 2022 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de