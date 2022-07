Ins Krankenhaus gebracht: Bret Michaels meldet sich zu Wort!

Wie steht es um Bret Michaels (59)' Gesundheitszustand? Der Musiker hatte seine Fans am Donnerstag in große Sorge versetzt. Eigentlich sollte er mit seiner Band Poison ein Konzert in Nashville spielen, doch dazu kam es nicht: Der Sänger hatte den anderen Bandmitgliedern zufolge ein Medikament nicht gut vertragen und musste daraufhin in eine Klinik gebracht werden. Nun meldete sich Bret mit einem ersten Update.

In einem Instagram-Post entschuldigte sich der 59-Jährige zunächst bei seinen Fans für seinen ausgefallenen Auftritt und bedankte sich für deren Genesungswünsche. "Ich war wirklich heiß darauf, in der Stadt der Musik auf der Bühne zu stehen und aufzutreten, aber aufgrund einer unvorhergesehenen medizinischen Komplikation und eines anschließenden Krankenhausaufenthalts war es mir nicht möglich", erklärte der zweifache Vater. Zudem deutete er an, wieder auf dem Weg der Besserung zu sein: "Ich arbeite daran, bald wieder tausendprozentig zurück zu sein."

Darüber hinaus schrieb Bret auf seiner Webseite, wie froh er darüber sei, dass ihm vor Ort so schnell geholfen wurde. "Ich kann dem unglaublichen und entschlossenen medizinischen Personal in Nashville nicht genug danken, das mir mit mehreren Infusionen, der Durchführung von Tests und der Verabreichung von Flüssigkeiten geholfen hat", betonte der Rocker. Er sei sogar fest entschlossen, beim für dem heute angesetzten Konzert in Jacksonville wieder auf der Bühne zu stehen.

