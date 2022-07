John Mulaneys Alkoholsucht: Olivia Munn ist ihm große Stütze

John Mulaney (39) kann sich auf den Support seiner Partnerin verlassen! Im Dezember 2020 wurde bekannt, dass sich der US-amerikanische Komiker selbst in eine Entzugsklinik einweisen ließ. Der Grund: Er wollte sich endlich Hilfe holen, um seine Alkohol- und Kokainabhängigkeit in den Griff zu bekommen. Danach bestätigte er die Trennung von seiner Frau Anna Marie Tendler und kam mit Schauspielerin Olivia Munn (41) zusammen – und seine neue Liebe scheint ihm gutzutun. Denn Olivia hat John während seiner Entziehungskur tatkräftig unterstützt!

Während John damals an sich arbeitete, um nüchtern zu bleiben, war seine Freundin jederzeit für ihren Liebsten da. "Olivia war nach der Entziehungskur wirklich ein Fels in der Brandung und hat John sehr unterstützt", bestätigte ein nahestehender Bekannter der beiden gegenüber Us Weekly. Außerdem merkte der Insider an, dass John unglaublich dankbar für seine Partnerin sei.

Heute ist ihre Liebe noch stärker als je zuvor, weshalb sich die zwei vor einiger Zeit dazu entschlossen haben, ihre eigene Familie zu gründen. Im November 2021 konnten John und Olivia ihren Sohnemann Malcolm Hiệp Mulaney auf der Welt begrüßen – und wie überglücklich sie mit ihrem Nachwuchs sind, teilen die beiden mit ihren Fans immer wieder mit niedlichen Baby-Schnappschüssen und Einblicken in ihren Familienalltag.

Getty Images John Mulaney, Comedian

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem Sohn im Mai 2022

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Olivia Munn und ihr Baby Malcolm im Juni 2022

