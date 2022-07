Nach Baby: Wollen John Mulaney und Olivia bald heiraten?

Olivia Munn (41) und John Mulaney (39) machen sich keinen Druck. Im vergangenen Jahr hatten die Schauspielerin und der Komiker bekannt gegeben, dass sie ein Paar sind. Nur einige Monate später konnten sie schon ihr erstes Kind auf der Welt willkommen heißen – im November wurden die "Violet"-Darstellerin und John Eltern des kleinen Sohns Malcolm Hiệp. Eine Hochzeit plant das Paar deswegen aber erst mal noch nicht.

"Es ist definitiv nicht ihr Fokus im Moment", erklärte ein Insider nun gegenüber Us Weekly und betonte, dass die beiden auch erst seit etwas über einem Jahr ein Paar sind. "Sie will diese Zeit als frisch gebackene Mutter wirklich genießen", sagte die Quelle und führte aus: "Olivia nimmt die Mutterrolle mit all ihren Herausforderungen – mit Höhen und Tiefen voll und ganz an."

Zudem hatte sie bereits 2020 im "Big Ticket With Marc Malkin"-Podcast erzählt, dass sie keine traditionellen Ansichten über das Sesshaftwerden hat und hatte bemerkt: "Die Vorstellung zu heiraten, hat mich immer ein wenig nervös gemacht."

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Olivia Munn und ihr Baby Malcolm im Juni 2022

Instagram / johnmulaney John Mulaney und sein Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihr Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

