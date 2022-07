Nach Geburt: Rihanna besucht A$AP Rockys Konzert in London!

Wenn das keine Liebe ist! Seit 2019 ist Rihanna (34) mit dem Rapper A$AP Rocky (33) zusammen. Doch die beiden sind längst nicht mehr nur ein Paar, sondern seit Mitte Mai auch noch stolze Eltern von einem kleinen Jungen. Obwohl die Geburt des Sohnes noch gar nicht so lange her ist, scheut die "Rehab"-Interpretin keine Mühe: Rihanna flog gemeinsam mit ihrem Kind nach London, um Rocky bei seinem Konzert zu unterstützen!

Am Freitagabend trat der "Everyday"-Interpret beim Londoner Wireless Festival auf. Der gebürtige New Yorker bekam dafür laut TMZ Unterstützung: Seine Partnerin Rihanna tauchte dort auf und wurde von ihrer Security durch die Menschenmasse zu ihrem Liebsten geleitet. Dabei machte sie in einem schwarzen Outfit eine gute Figur und schritt in einer schwarzen Leggings mit einer gleichfarbigen weiten Bomberjacke zur Bühne. Den Look peppte die "Umbrella"-Interpretin mit einer kubanischen Kette und Ohrringen auf. Ihr Sohn war zwar beim Festival nicht mit von der Partie, jedoch hatte man zuvor Mama und Kind in den Privatjet nach London steigen sehen.

Die Geburt ihres Babys soll die Liebe der beiden Musiker gestärkt haben. Das verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife: "Rihanna hat an A$AP eine ganz neue Seite entdeckt, die sie noch nicht kannte. Seitdem sie zusammen ihren Sohn auf der Welt begrüßen konnten, hat sie sich noch mehr in ihn verliebt."

Anzeige

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Rihanna im Februar 2022

Anzeige

Instagram / badgalriri Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rihanna für A$AP Rocky nach London geflogen ist? Ich finde das total süß! Ich finde das ein bisschen übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de