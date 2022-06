Sie sind noch enger zusammengewachsen! Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) sind vor wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern eines Sohnes geworden. Seitdem ist es ziemlich ruhig um das Paar geworden – Details zu ihrem neuen Babyglück sind nicht viele bekannt, bis jetzt! Denn ganz offensichtlich haben sich die beiden mit ihrer neuen Elternrolle gut arrangiert. Rihanna und A$AP sollen sich seit der Geburt ihres Sohnes noch mehr lieben!

Das verrät nun zumindest ein Insider gegenüber HollywoodLife. Demnach ist wohl vor allem die 34-Jährige von ihrem Partner positiv überrascht. "Rihanna hat an A$AP eine ganz neue Seite entdeckt, die sie noch nicht kannte. Seitdem sie zusammen ihren Sohn auf der Welt begrüßen konnten, hat sie sich noch mehr in ihn verliebt", erzählt die Quelle offen. Der 33-Jährige sei einfach sehr bemüht: "Er ist kein einziges Mal von Rihannas Seite gewichen und hilft ihr bei der Betreuung ihres Sohnes, wo er nur kann."

Aktuell genießen die drei noch die Kennenlernphase in vollen Zügen – denn ihren kleinen Mann wollen sie der Öffentlichkeit nicht so schnell vorstellen. Genau aus diesem Grund bleibt RiRi auch erst einmal zu Hause. "Es ist nicht so, dass er nicht alt genug wäre, aber sie wollen kein Risiko mit den Paparazzi eingehen. Also haben sie sich bisher zurückgehalten", verriet der Informant weiter.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Fashion Week in Mailand 2022

