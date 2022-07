Nächster Fashion-Fauxpas? Heidi Klum im Leo-Look unterwegs

Heidi Klum (49) zeigt sich im tierischen Outfit. Die Germany's next Topmodel-Jurorin ist seit vielen Jahren als weltweit erfolgreiches Model unterwegs. Dabei beweist sie häufig, was für ein gutes Gespür für Mode sie hat. Sei es im luftigen XL-Kleid, in einer Latzhose oder in schicken Abendroben – Heidi zeigt, wie viel Spaß sie mit Klamotten hat. Jetzt zeigte sie sich im wilden Leo-Look.

In New York erwischten Paparazzi die Model-Mama in einem wild gemusterten Outfit. Auf dem Weg in ein TV-Studio trug Heidi eine Bluse mit Leoparden-Muster sowie eine Schlaghose mit dem gleichen, aber etwas größeren Print. Zudem teilte die 49-Jährige auf ihrem Instagram-Profil einen Schnappschuss, der zeigt, dass sie den Look mit einer optimal passenden Leo-Tasche und einem Zopfgummi abrundete.

Bereits in der vergangenen Woche hat die Blondine mit einem mutigen Muster-Mix ein gewagtes Fashion-Statement gesetzt: Zu einer Party ist Heidi in einer kanariengelben Bluse erschienen, zu der sie eine Lederjacke mit bunten Strickereien und einen Bleistiftrock mit Blumendruck kombiniert hat.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum im Juni 2022

