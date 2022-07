Stillprobleme: Tori Roloff teilt ein ehrliches Mama-Update!

Tori Roloff meldet sich mit einem ehrlichen Mama-Update bei ihren Fans! Im November verkündete die "Little People, Big World"-Bekanntheit, dass sie und ihr Partner Zach Roloff (32) ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ende April ist der kleine Josiah Luke Roloff schließlich auf die Welt gekommen. Neben niedlichen Baby-Pics teilt die hübsche Brünette auch immer wieder ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Dreifach-Mama. Tori verriet nun, dass sie Schwierigkeiten hat, ihren neugeborenen Sohn zu stillen!

In ihrer Instagram-Story erklärte Tori am Montag, dass sie unter einem verstopften Milchkanal leidet, weshalb es ihr schwerfällt, das Baby mit Milch zu versorgen. "In der Zwischenzeit genieße ich diese Kuscheleinheit", schrieb sie zu einem niedlichen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Jüngsten zeigt – und hoffte weiter, dass sie keine Brustdrüsenentzündung davonträgt. Denn sobald ein Milchstau zu einer Entzündung führt, kann es auch zu Schwellungen, Fieber oder Schüttelfrost kommen.

Vor wenigen Wochen richtete Tori bereits ehrliche Worte an ihre Community und verriet, dass sie nach der Entbindung mit krassen Schmerzen zu kämpfen hatte. "Alle haben mir immer gesagt, wie schwer Kaiserschnitt Nummer drei ist. Und sie haben recht. Ich habe noch nie solche Schmerzen verspürt", erklärte die TV-Bekanntheit auf Social Media. Dabei hätte sie in der ersten Nacht zu Hause fast den Notarzt rufen müssen.

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Familie im Mai 2022

Instagram / toriroloff Zach Roloff mit seinem Sohn Josiah Luke

Instagram / toriroloff Tori Roloff mit ihren Kindern im Mai 2022

