Sie spricht ganz offen über ihre Schmerzen nach der Geburt! Im November letzten Jahres verkündete Tori Roloff, dass sie und ihr Mann Zach Roloff (32) erneut Nachwuchs erwarten – zuvor musste das Pärchen eine Fehlgeburt verkraften. Ende April gab es für das Pärchen dann allen Grund zur Freude: Der kleine Josiah Luke Roloff erblickte das Licht der Welt! Nun gab sie ehrlich zu: Tori hatte nach der Entbindung mit krassen Schmerzen zu kämpfen!

In ihrer Instagram-Story richtete Tori nun einige ehrliche Worte an ihre Fans. "Die Zeit im Krankenhaus war ein Albtraum", offenbarte die "Little People, Big World"-Bekanntheit – und räumte anschließend ein, dass ihr nicht nur der Aufenthalt dort, sondern auch die erste Zeit zu Hause sehr schwergefallen sei. "Alle haben mir immer gesagt, wie schwer Kaiserschnitt Nummer drei ist. Und sie haben recht. Ich habe noch nie solche Schmerzen verspürt", erklärte die TV-Persönlichkeit und fügte hinzu, dass sie in der ersten Nacht zu Hause fast den Notarzt gerufen hätte. Inzwischen komme Tori mit Medikamenten gut zurecht.

Noch kurz vor der Geburt ihres jüngsten Sohnes hatte sich Tori mit einem total emotionalen Beitrag bei ihrer Instagram-Gemeinde gemeldet. Dabei ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf und stellte klar, dass sie immer noch schwer unter ihrer Fehlgeburt leiden würde. "Es ist nun ein Jahr her, dass wir von der Fehlgeburt erfahren haben. Ich habe mich davon noch immer nicht ganz erholt", hieß unter anderem unter einem Schwarz-Weiß-Foto.

Tori Roloff und ihre Familie

Tori Roloffs Baby

Tori Roloff mit ihren Kindern im Mai 2022

