Wegen Suizid-Beobachtung: R. Kelly verklagt das Gefängnis!

R. Kelly (55) schießt zurück. Gegen den Rapper lief bis vor wenigen Tagen ein Gerichtsprozess, da er sich an Frauen – unter anderem auch an Minderjährigen – vergangen haben soll. So wurde er bereits Ende 2021 in neun Anklagepunkten für schuldig erklärt, erhielt aber erst jetzt seine 30-jährige Haftstrafe. Diese muss er jedoch als Berühmtheit unter verhärteten Bedingungen absitzen: R. Kelly steht momentan unter Suizid-Bewachung – wogegen der R'n'B-Sänger jetzt klagt!

Wegen seiner gesonderten Behandlung in dem Gefängnis verklagt der 55-Jährige nun das MDC Brooklyn. In den Gerichtsdokumenten sei allerdings nirgendwo die Rede davon, dass der Musiker als selbstmordgefährdet eingestuft wird, wie People berichtete. Allerdings müsse man ihn aufgrund seiner Bekanntheit automatisch solch einer Beobachtung unterziehen, was laut R. Kellys Anwältin jedoch zu schwerwiegenden psychischen Schäden führen kann. Durch diese Art von Überwachung dürfe er keinerlei Gegenstände oder Utensilien in seiner leeren Zelle haben, selbst Toilettenpapier oder Besteck zum Essen seien ihm untersagt.

Für die Missbrauchsopfer ist das Urteil für den Rapper eine große Erleichterung. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier sein würde, um zu sehen, wie er für die grausamen Dinge, die er Kindern angetan hat, zur Verantwortung gezogen wird", erklärte Lizzette Martinez nach der Verkündung des Strafmaßes.

Getty Images R. Kelly, Sänger

Getty Images R. Kelly im September 2019 in Chicago vor Gericht

Getty Images Lizzette Martinez und Jovante Cunningham, mutmaßliche Opfer von R. Kelly

